Policja w Kaliszu zatrzymała pirata drogowego. Jechał za szybko i był pijany

- Każdy nieodpowiedzialny kierowca, który wsiądzie za kierownicę musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Za jazdę po alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy na dłuższy czas - mówi podkom. Witold Woźniak z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Taką właśnie karę może ponieść zatrzymany do kontroli drogowej 49-letni kierowca mercedesa. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie promil alkoholu. W dodatku mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Pomiar prędkości wykazał, że jechał on 112 kilometrów na godzinę, a dopuszczalna to 50 kilometrów na godzinę.