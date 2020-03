Policja w Kaliszu zatrzymała włamywacza. Okradł sklep, bar i lokal gastronomiczny

Jak informuje policja w Kaliszu, do pierwszej kradzieży z włamaniem doszło 26 grudnia ubiegłego roku. Okradziony został jeden ze sklepów na terenie Kalisza. Sprawca z kasetki ukradł pieniądze. W styczniu i lutym doszło do kolejnych tego typy zdarzeń. Tym razem sprawca włamał się m.in. do baru oraz lokalu gastronomicznego, skąd ukradł pieniądze.