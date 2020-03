Policja w Kaliszu zorganizowała kolejną akcję krwiodawstwa. Chętnych nie brakowało. ZDJĘCIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zwróciło się do Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, o pomoc w uzupełnieniu zapasów krwi, które z dnia na dzień maleją.

- Panująca obecnie sytuacja jest wyjątkowa. Mniej osób zgłasza się do punktów krwiodawstwa. Potrzebne są wszystkie grupy krwi, jednak najbardziej oczekiwana jest krew grupy 0 RhD - (ujemne), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok 7% Polaków - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Kaliscy policjanci odpowiedzieli na apel. Mobilny punkt poboru krwi stanął w we wtorek, 24 marca na parkingu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36. Każda osoba, która chciała oddać krew, musiała wypełnić specjalny formularz, oddać próbkę krwi do analizy a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego, można było już usiąść na specjalnym fotelu, aby oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzie życie.