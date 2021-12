Policja w Kępnie. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy transportowali migrantów. ZDJĘCIA

W niedzielny poranek kilka minut po godzinie 5 nad ranem w Bralinie, pełniący służbę na drodze policjanci Posterunku Policji Bralin dostrzegli samochód osobowy marki Opel na niemieckich numerach rejestracyjnych, który na widok oznakowanego radiowozu zmienił kierunek jazdy.

- Mundurowi z Bralina wykazali się dużą czujnością i natychmiast ruszyli za pojazdem używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jak się okazało kierujący i pasażer pojazdu to obywatele Rumunii, którzy na tylnej kanapie pojazdu przewozili czwórkę Irakijczyków w wieku od 19 do 50 lat ( trzech mężczyzn oraz jedną kobietę ). W toku dalszych czynności służbowych okazało się przewożone osoby są migrantami, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski i są transportowane do Niemiec – informuje Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.