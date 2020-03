Policja w Ostrzeszowie: 21-latek złamał zasady kwarantanny. Chciał spotkać się z dziewczyną

Młody mężczyzna został szybko zlokalizowany, nie zdążył przez swoją lekkomyślność narazić niepotrzebnie większej ilości osób. Ostrzeszowscy policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności, nakłonili mężczyznę do powrotu do miejsca kwarantanny.

- 21-latek z powiatu ostrzeszowskiego wiedząc, że jest objęty kwarantanną, opuścił wskazane miejsce pobytu, nie odbierał też swojego telefonu. Przypomnijmy, że w przypadku objętych kwarantanną to główny środek komunikacji ze służbami zobowiązanymi do kontroli tych osób - sierż. sztab. Adam Juszczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Niestety, zdarzają się wyjątki. Jeden z mężczyzn objętych kwarantanną uznał, że jego te zasady nie dotyczą, ponieważ on sam czuje się dobrze.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego jest już kilkadziesiąt osób objętych kwarantanną w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Zdecydowana większość osób stosuje się do zasad, a nawet - jak informuje policja w Ostrzeszowie - z dobrym nastawieniem i humorem.

21-latka czekają teraz konsekwencje. Grozi mu grzywna w wysokości 5000 zł, którą może nałożyć inspekcja sanitarna.

- Niezależnie od tego, Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie skieruje przeciwko mężczyźnie wniosek o ukaranie go do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. Sąd również może nałożyć na niego grzywnę do 5000 złotych bądź orzec inne środki karne - dodaje policjant.

W piątek, 20 marca rząd zaostrzył kary za złamanie kwarantanny. Grozić za tobędzie nawet 30 tysięcy złotych kary.