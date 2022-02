Policja zatrzymała sprawcę ataku żrącą substancją w Kaliszu! WIDEO

Sprawca ataku kwasem na 49-latka w Kaliszu zatrzymany

Po kilku tygodniach od zdarzenia udało się zatrzymać sprawcę ataku kwasem na kaliskiego przedsiębiorcę. 22-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek 8. lutego w godzinach porannych.

49-letni przedsiębiorca z Kalisza oblany kwasem

Do zdarzenia doszło 18 stycznia na ulicy Chopina w Kaliszu. Do 49-letniego mężczyzny podbiegł nieznany sprawca, oblał go nieznaną substancją i uciekł. Policja publikowała zdjecia i nagrania ze zdarzenia, prosząc osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają wiedzę na temat tego zdarzenia o kontakt.