Policjanci wspólnie z żołnierzami WOT ratowali w Kaliszu mężczyznę, który topił się w Prośnie. ZDJĘCIA

Wszystko działo się we wtorek, 7 kwietnia przed godziną 15.

- Widziałem mężczyznę, który biegł przez park. Na wysokości danej komendy policji wskoczył do wody i przepłynął na drugą stronę, gdzie znajdują się betonowe schody. Usiadł i po chwili osunął się do wody - powiedział nam jeden ze świadków zdarzenia.

Park patrolowali akurat żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeden z nich wskoczył do wody i przepłynął na drugą stronę. Mężczyznę udało się wyciągnąć na brzeg. Chwilę później na miejsce dotarł partol policji. Funkcjonariusze, wspólnie z żołnierzami rozpoczęli reanimację topielca. W akcji pomógł też właściciel jednej z pobliskich restauracji. Wezwano również zespół ratownictwa medycznego. Ratownikom wspólnym siłami udało się przywrócić u poszkodowanego funkcje życiowe. Ostatecznie trafił on do szpitala.