Politycy Koalicji Obywatelskiej: Polski Ład to drożyzna i straty dla samorządów

Ministerstwo Finansów zaprezentowało zmiany w projekcie Polskiego Ładu. Podczas spotkania z dziennikarzami poseł Mariusz Witczak oraz radny Dariusz Grodziński zwrócili uwagę kwestię dodatkowego obciążenia dla przedsiębiorców, czyli podniesienia składki zdrowotnej.

- Podniesienie składki zdrowotnej, czyli de facto podniesienie w poważnym stopniu obciążenia dla przedsiębiorców, spowoduje, że niektóre firmy sobie z tym nie poradzą, a te które sobie poradzą będą musiały podnieść koszty produktów czy usług, a na końcu to też odbije się na konsumentach - uważa poseł Mariusz Witczak. - Szaleje drożyzna, mamy inflację, a to znaczy, że ubywa Polkom i Polakom pieniędzy w kieszeniach. Jeżeli dołożymy jeszcze obciążenia dla przedsiębiorców, czyli tych którzy wypracowują PKB i wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom, to doprowadzimy do impulsu, który wywoła jeszcze większą drożyznę. To taka pisowska metoda, aby z jednej strony zabierać a z drugiej dawać. Beneficjenci tego systemu maja wrażenie, że coś dostają ale ostatecznie stracą wszyscy. Na takie działanie naszej zgody nie ma.