Polityczne kazanie w kościele Opatrzności Bożej w Kaliszu oburzyło wiernych

Wszystko działo się 16 lutego podczas niedzielnej mszy o godzinie 18. Według świadków, podczas kazania ksiądz zabrnął za daleko w swoich rozważaniach na temat polityki. Jednego z kandydatów na prezydenta Polski miał nazwać pedałem. Nie brakowało też określeń o tęczowej zarazie. Według relacji portalu kalisz24.info.pl, kapłan miał stwierdzić, że europosłowie opozycji zdradzają Polskę. Wychwalał natomiast politykę Prawa i Sprawiedliwości.

- Oczywiście nie zabrakło tematu Smoleńska, że Kopacz obiecała przekopać ziemię smoleńską na 2 metry w głąb i tego nie zrobiła a Kidawa-Błońska zapomniała, jaki ma program wyborczy. Padło też stwierdzenie, że europosłowie opozycji zdradzają Polskę - informował jeden z wiernych.

- Sposób w jaki ksiądz poprowadził swoje kazanie przekroczył moje podejście do otwartej indoktrynacji politycznej, gdzie wskazał winnych, osadził i skazał nie pasujących do wizji PIS ludzi... Słowa których używał nazywając kandydatów na prezydenta "pedałem" czy jak "oni śmiali gwizdać na naszego prezydenta" daleko wykracza poza ramy podwalin, na jakich ma funkcjonować kościół i nasza wiara. Jeżeli polityka wchodzi do kościoła i pierwszy lepszy ksiądz jest w stanie rzucać kalumnie a ludzie nie reagują w dostateczny sposób na jego zachowanie boję się, iż idzie to w złym kierunku - dodaje inny z uczestników mszy.