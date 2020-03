Polska Wielki Projekt - wystawa patriotyczna w kaliskim ratuszu

Każda plansza wystawy dotyczy jednej edycji kongresu, pokazuje drobny wycinek poruszanych tematów.

- Kongres Polska Wielki Projekt to nie tylko debata, to też uznanie wielkich artystów o wielkim morale - od początku naszej działalności przyznajemy Nagrodę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla twórców odważnych i sprawiedliwych - wśród laureatów są między innymi: Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Lorenc, Wojciech Kilar, Jerzy Kalina czy Antoni Libera. Od kilku lat kapituła nagrody przyznaje również medal „Odwaga i wiarygodność”.

Jest on wręczany osobom aktywnie działającym na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli

w świecie - informują organizatorzy.

Pierwszą osobą uhonorowaną medalem była prof. Ewa Thompson. W zeszłym roku medal znalazł się w rękach maestro Fabio Biondiego, który wystawił "Halkę" Moniuszki, w wersji włoskiej.

Początki kongresu związane są z osobą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to on "kibicował" niejako pracom nad pierwszym kongresem. Niestety tragedia smoleńska przerwała przygotowania do kongresu i pierwszy odbył się w 2011 roku. Od 2015 roku, prezydent Andrzej Duda obejmuje wydarzenie swoim patronatem.