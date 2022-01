Pomysł na ferie. Wizyta w niegdyś najbardziej tajemniczym miejscu w Kaliszu. ZDJĘCIA OPRAC.: Ewelina Samulak-Andrzejczak

Schron schron przeciwatomowy przy ul. Granicznej to jedno z najbardziej wyjątkowych i niegdyś tajemniczych miejsc w mieście. Wizyta w tym miejscu to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników historii. Jak dostać się do schronu?