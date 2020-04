Ponad 2500 maseczek uszyła dla służby zdrowia pani Irena z miejscowości Dzięcioły

Z przekazanego przez firmę Meble PARA materiału Irena Piasecka z miejscowości Dzięcioły w gminie Brzeziny uszyła dokładnie 2540 maseczek. Maseczki odebrali w środę starosta Krzysztof Nosal oraz wicestarosta Zbigniew Słodowy.

- Otrzymujemy informacje od niektórych placówek jakich materiałów ochrony osobistej brakuje i jakie są jeszcze potrzebne personelowi, a są to bardzo często właśnie maseczki. Przekażemy je do szpitali w Kaliszu, Wolicy oraz w Sokołówce, część trafi również do hospicjum i ośrodków zdrowia. To bardzo cenne, że każdy chce pomóc. Szczególnie jeśli pomoc jest bezinteresowna. W dalszym ciągu potrzebne są kombinezony oraz rękawiczki – jeśli ktoś ma życzenie pomóc, to zwracamy się również w imieniu pracowników służby zdrowia o takie wsparcie - mówi starosta Krzysztof Nosal.