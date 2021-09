Popularna wśród kaliszan ścieżka zdrowia w Wolicy jest zaniedbana? ZDJĘCIA Andrzej Kurzyński

Miasto Kalisz jest właścicielem blisko 160 hektarów lasu w Wolicy w gminie Godziesze Wielkie. To właśnie tutaj znajduje się popularna wśród kaliszan ścieżka zdrowia. Jak zwraca uwagę radna Agnieszka Konieczna, tablice informacyjne z instrukcją ćwiczeń gimnastycznych, urządzenia do ćwiczeń i ławki są w bardzo złym stanie. - W całym lesie brak jest koszy na śmieci oprócz wejścia do lasu – zauważ radna w interpelacji skierowanej do prezydent miasta.