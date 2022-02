Porozumienie Jarosława Gowina: Polski Ład uderza w małe przedsiębiorstwa. ZDJĘCIA

- Według oficjalnych danych tylko w styczniu zbankrutowało ponad 30 tysięcy firm. W większości były to mikro i małe przedsiębiorstwa, czyli te które wytwarzają ponad 50 procent polskiego PKB. Porozumienie od początku przestrzegało, że Polski Ład zakończy się fatalnymi skutkami dla polskiej gospodarki. To nie są skutki polegające tylko na zamykaniu wielu firm. To są skutki polegające także na wzroście drożyzny. Ta drożyzna jest konsekwencją nie tylko czynników obiektywnych, na które rząd nie ma wpływu, ale również jest konsekwencją tego, że przedsiębiorcy nie mają innego wyjścia, by ratować swoje firmy, miejsca pracy muszą podnosić ceny. Chcę powiedzieć, że odpowiedzialność za skutki Polskiego Ładu spada wprost na premiera Morawieckiego – mówi Jarosław Gowin, prezes Porozumienia