Potężne dofinansowania dla lokalnych grup działania m.in. w powiecie kaliskim. ZDJĘCIA

Potężne dofinansowanie lokalne grupy działania otrzymały w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- To dofinansowanie w ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło dodatkowe środki, w tym również na terenie Wielkopolski dla wszystkich 28 lokalnych grup działania. Dla tych grup działających w naszym województwie to łącznie 17 milionów euro, z tego 15 milionów będzie przeznaczone na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a pozostała kwota na wsparcie kosztów bieżących. To kontynuacja działań prowadzonych przez Stowarzyszenia, a więc wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw, ale także dla samorządów na wdrażanie różnych wspólnych przedsięwzięć. Wiele zadań z środków unijnych w ramach tego programu już udało się zrealizować. Bardzo się cieszę, bo obie lokalne grupy działania, a więc Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" i LGD Stowarzyszenie "Długosz Królewski" są wśród grup, które te środki wdrażają naprawdę bardzo dobrze - tłumaczy Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.