Powiat Kaliski dostanie miliony na przebudowę dwóch ważnych dróg

Powiat Kaliski do programu złożył dwa projekty, drugi znajduje się na liście rezerwowej. Jest to zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków-Zakrzyn-Koźlątków-Krzyżówki”, w ramach którego miałoby zostać przebudowane ponad dziewięć kilometrów dróg, za łączną kwotę 11,799,669.96 zł. Tutaj wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 7 mln. zł. Starosta Kaliski jest jednak dobrej myśli.