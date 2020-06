Powiat Kaliski stawia na milionowe inwestycje, by wspierać firmy w czasie pandemii

Powiat Kaliski stawia na milionowe inwestycje, by między innymi wspierać lokalne firmy w czasie pandemii koronawirusa. Kaliskie starostwo planuje duże przedsięwzięcia w sferze kulturalnej, dydaktycznej oraz drogowej.

- Jako samorząd staramy się tak działać, żeby dostarczać pieniędzy do gospodarki. Takie zresztą też było zawołanie rządowe, żeby możliwie jak najszybciej uruchamiać inwestycje, pomimo trudnego czasu. Nie ma nic lepszego niż danie pracy firmom i ludziom – mówi starosta kaliski Krzysztof Nosal. Jedną z inwestycji, która niebawem się rozpocznie, jest przebudowa placu przed gmachem Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz remont historycznej sali nr 1. Teren przed starostwem ma zyskać reprezentacyjny wygląd. Zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki i płyt granitowych. Pojawią się również elementy małej architektury. - Po wielu perturbacjach i długim procesie projektowym wreszcie mamy wykonawcę. Niebawem podpiszemy umowę dotyczącą tej inwestycji i zrealizujemy prace, które sprawią, że ten dziedziniec zmieni swoje oblicze - dodaje starosta. W tym roku planuje się wykonanie robót budowlano-remontowych w zabytkowej sali kaliskiego starostwa oraz zakup wyposażenia. Powstanie między innymi multimedialna i interaktywna aplikacji internetowa dotycząca ofert kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego. Starostwo liczy, że dzięki inwestycji uda się przyciągnąć pielgrzymów, którzy licznie odwiedzają sąsiednie Sanktuarium św. Józefa. W wyremontowanej sali prezentowana będzie choćby kolekcja papieskich ornatów, jakie dzisiaj można oglądać w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Przebudowa sali oraz placu przed starostwem kosztować będzie ponad 2,4 mln złotych.

Około 3,5 mln zł ma kosztować inwestycja w opatóweckim muzeum. Dotyczy zabezpieczenia budynku muzeum oraz rewitalizacji i adaptacji jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne. Prace mają zostać zakończone w 2021 roku. Planowana jest bowiem także budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. To zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego wartość to prawie 2,5 miliona złotych.

- Zespół Szkół w Opatówku kształci rolników, ogrodników, ale i mechanizatorów rolnictwa. Chcemy, żeby młodzież miała jak najlepsze warunki kształcenia, a do tego potrzebne są nowoczesne warunki dydaktyczne. Kolejnym etapem poprawiania warunków dydaktycznych jest remont i budowa nowej bazy dla ogrodników – szklarni. Ta nowoczesna baza z pewnością będzie sprawiać, że do tej placówki będzie przychodzić więcej uczniów. Będzie to z pewnością jedna z najnowocześniejszych szkół tego typu w Wielkopolsce. Myślę, że jeśli w tym roku nie nastąpi zakończenie tej inwestycji, to na pewno w przyszłym roku uczniowie będą już mogli kształcić się w bardzo komfortowych warunkach – tłumaczy Artur Szymczak wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Powiat kaliski stawia również na remonty dróg. Część z nich jest remontowana we współpracy z poszczególnymi gminami. Jedną z nich jest droga Szulec-Rajsko-Oszczeklin przebiegająca przez trzy gminy. Jej przebudowa kosztować będzie 5,6 milionów złotych. - To odcinek drogi o długości 6,5 kilometra. Na całym tym odcinku nastąpiło poszerzenie drogi do 5,5 metra, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Powstały przejścia dla pieszych i funkcjonalne zatoki autobusowe. Bardzo cieszymy się z tej inwestycji, bo była to droga na niektórych odcinkach bardzo mocno zdewastowana – dodaje Mieczysław Łuczak, członek Zarządu Powiatu Kaliskiego.

