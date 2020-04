Powstanie 51 nowych zbiorników wodnych w Wielkopolsce ZDJĘCIA

- Od wielu lat wspieramy powstawanie nowych zbiorników wodnych w Wielkopolsce. Obserwując olbrzymią suszę, która w szczególny sposób dotyka nasz region , staramy się zachęcać do budowy zbiorników małej retencji. Obserwuję, że z każdym rokiem wpływa co raz więcej wniosków na tego typu zadania. Zbiorniki wodne poza zwiększeniem retencji wody w środowisku podnoszą również bioróżnorodność a także pooprawiają swoisty mikroklimat – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowanie dotyczy budowy zbiorników o powierzchni od 0,3 do 2 ha. W sumie za dofinansowanie w kwocie 3 mln 600 tyś zł w Wielkopolsce przybędzie 48 hektarów zbiorników wodnych (51 sztuk). Dotacja do 1 ha powierzchni zbiornika wodnego wynosi 75 tys. zł. Ta dotacja przyznana jest osobom fizycznym, natomiast w maju dofinansowanie otrzyma również gmina Sośnie w powiecie ostrowskim.

Budowa nowych zbiorników wodnych małej retencji jest jednym w kluczowych działań łagodzących skutki silnych zjawisk suszy występujących w ostatnich latach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając potrzebę wspierania realizacji inwestycji rozwoju wód śródlądowych umożliwia pozyskanie funduszy na realizację tego celu. Jest to jeden z kilku programów ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowanych w ostatnich latach przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powierzchnia Nowo powstałych zbiorników wodnych będzie mieścić się w zakresie 0,3 – 2,00 ha co umożliwia powstawanie zbiorników o zróżnicowanej powierzchni dostosowanej do potrzeb wnioskodawców. Zbiorniki powstaną na terenie 42 gmin w Wielkopolsce.