Powstanie Wielkopolskie. Kaliszanie uczcili rocznicę wybuchu zwycięskiego zrywu niepodległościowego ZDJĘCIA

W tym roku po raz pierwszy, 27 grudnia, rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, obchodzimy jako święto państwowe. Prezydent RP podpisał ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego w dniu 23 listopada, w budynku dawnego Hotelu Bazar w Poznaniu. To w tym miejscu, w grudniu 1918 roku w drodze do Warszawy wybitny pianista, mąż stanu Ignacy Paderewski wygłosił przemówienie, które stanowiło impuls do wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Bardzo się cieszę, że po 103 latach jesteśmy w stanie świętować Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To bardzo trudna karta w dziejach walki o polską niepodległość i trudna karta w dziejach Wielkopolski. Wielu powstańców oddało swoje życie za wolność - powiedział prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Przewodniczący Rady Miasta Kalisza dodaje, że to istotne, że powstanie wprowadzono do kalendarza świąt państwowych.