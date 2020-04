Pożar w Kaliszu. Paliło się w jednym z magazynów przy ulicy Wrocławskiej. ZDJĘCIA

Uwaga kierowcy! Nowe terminy ważności niektórych dokumentów

Co zrobić, jeśli w czasie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego niektóre z dokumentów tracą ważność? Nowa ustawa przewiduje wydłużenie terminów obowiązywania dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, wymianą drogomierza, uprawnień do kierowania pojazdem or...