Pracownicy cywilni policji chcą podwyżek. Lewica staje po ich stronie

Pracownicy cywili w policji to m.in. informatycy, pracownicy administracyjni oraz gospodarczy.

- To grupa bez której policja nie dałaby sobie rady. A zarabiają oni ponad połowę mniej niż funkcjonariusze policji - podkreśla posłanka Karolina Pawliczak.

Od stycznia 2022 r. 70 proc. tych pracowników będzie miało zarobki na poziomie pensji minimalnej. Wówczas wejdzie Polski Ład, który podnosi próg pensji minimalnej do 3010 zł brutto.

Lucyna Jaworska - Wojtas, przewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Pracowników Policji w Poznaniu, tłumaczy, że w garnizonie wielkopolskim od stycznia 2022 roku 65 proc. będzie otrzymywało pensję minimalną, natomiast w komendzie wojewódzkiej około 30 proc.

Danuta Hus, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji, zaznacza, że co piąta osoba zatrudniona w policji to pracownik cywilny. W Wielkopolsce pracuje 1600 pracowników cywilnych, a w kaliskiej komendzie to około 80 osób.