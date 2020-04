Pracownicy Kaliskich Linii Autobusowych wsparli kaliski szpital. ZDJĘCIA

Kaliskie Linie Autobusowe włączyły się do walki z koronawirusem. Pracownicy spółki samodzielnie uszyli kilkaset maseczek. Trafiły one do szpitala w Kaliszu. KLA obdarowały lecznicę również rękawiczkami jednorazowymi , płynem do dezynfekcji oraz wodą mineralną.