Prasówka 18.08.2024 z całego tygodnia w Kaliszu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Kalisz, 18.08.2024. 11.08 - 17.08.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzieje się! Takiej imprezy nie ma nigdzie indziej. Kabaret Malina po raz czwarty zorganizował Ogólnopolskie Dożynki ZMDK i „Królów Żyta”. To jedyne w swoim rodzaju święto plonów tradycyjnie przyciągnęło do gminy Gołuchów tłumy. Na gości czekały koncert Łydki Grubasa i Daj To Głośniej, wystawa maszyn rolniczych, dmuchane zamki, wesołe miasteczko czy przeloty widokowe helikopterem.

Początek sierpnia był czasem wielkich przemian dla jednego z lokali gastronomicznych w Koninie. Czarny Domek na Zatorzu przechodził wtedy „Kuchenne Rewolucje” Magdy Gessler. Znana restauratorka i jej zespół włożyli wiele pracy, by zmienić wizerunek tego miejsca. Teraz to już nie jadalnia, a restauracja o polsko-francuskiej nazwie „Bar de Żur”. Zobaczcie, jak wygląda w środku!