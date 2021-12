Prasówka Kalisz 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Do przełamania kaliskiego zespołu doszło na parkiecie mającego ambicje sięgające walki o mistrzostwo Polski ŁKS-u. Po świetnym meczu MKS pokonał łodzianki 3-1, co pozwoliło awansować na 8. miejsce w tabeli TAURON Ligi. MVP meczu została wybrana przyjmująca MKS-u Aleksandra Dudek, zdobywczyni 20 punktów.

Kiermasz Świąteczny "Zostań Świętym Mikołajem dla Jagódki" zagościł w niedzielę, 12 grudnia przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu. Wszystko po to, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie małej mieszkanki powiatu kaliskiego.

Morsy po raz kolejny wróciły do wody w Gołuchowie i to do wody lodowatej. W niedzielę, 12 grudnia 2021 r. kaliszanie oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości spędzili rutynowo zażywając kąpieli. Była świetna muzyka, humory dopisywały, a zainteresowanie było jak zwykle duże.