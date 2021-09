Prasówka Kalisz 18.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

cavion base 7.2 go to uniwersalny tablet do codzie…

Vanessa Kujawiak, 11- letnia kaliszanka wystąpiła w piątkowym odcinku programu You Can Dance Nowa Generacja. Młodziutka tancerka zatańczyła przed jurorami popping i zebrała same pochwały i...bilet do dalszego etapu.

Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w Stawiszynie koło Kalisza. Osobowy volkswagen wjechał pod ciężarową cysternę. Do szpitala trafiła 35-letnia kobieta oraz jadąca z nią 11-letnia dziewczynka.