Prasówka Kalisz 18.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Uczniowie kaliskich szkół wzięli udział w dwóch konkursach, które odbyły się w ramach przedsięwzięcia "Kalisz dla Ziemi - edukacja mieszkańców Kalisza". W środę, 17 listopada, odbyło się ich uroczyste podsumowanie.

Akademia Kaliska podpisała umowę o współpracy z IBM Polska. Uczelnia przyłączyła się do międzynarodowego programu IBM Skills Academy , obejmującym szkolenia i certyfikację środowisk akademickich na całym świecie. Projekt zapewnia unikalne ścieżki kariery dla wykładowców i studentów, przygotowując ich do pracy na wymagającym rynku IT.