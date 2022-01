Prasówka Kalisz 19.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

OSP Warszówka rozpoczęła kolejny Challenge dla Jagódki. Tym razem druhowie zapraszają do zabawy swoich kolegów po fachu. Wszystko po to, aby pomóc uzbierać pieniądze na najdroższy lek świata dla Jagódki.

Po świąteczno-noworocznej przerwie kibice siatkarek MKS Kalisz wrócili do własnej hali. We wtorek, 18 stycznia kaliski zespół zmierzył się z zamykającym tabelę Tauron Ligi zespołem Jokera Świecie. Fani siatkówki obejrzeli aż pięciosetowe spotkanie szczęśliwie wygrane przez kaliską drużynę 3:2.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek na ulicy Chopina w Kaliszu. Mężczyzna został oblany nieznaną substancją chemiczną. Interweniowała straż pożarna i policja. Poszkodowany został przetransportowany do kaliskiego szpitala.