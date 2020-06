Prasówka Kalisz 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

W piątek, 19 czerwca miał miejsce wypadek w Kaliszu. Na skrzyżowaniu ulicy Polnej z aleją Wojska Polskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby zostały przewiezione ambulansami do szpitala.

Na Głównym Rynku odbył się koncert "Pod niebem Kalisza". Po występie Accorinet Klezmer Band nad Kaliszem przeszła ulewa i przez to koncert Kayah był nieco opóźniony. Ale gdy już wokalistka weszły na scenę, deszczowe chmury ustąpiły pogodnemu niebu, a artystka rozgrzała nieco zmokniętą publiczność swoim energetycznym występem.

Od piątku, 19 czerwca Żłobek nr 3, znajdujący się przy ul. Bogumiła i Barbary 14 w Kaliszu jest nieczynny do 26 czerwca. Powodem zamknięcia placówki jest informacja, jaką otrzymała dyrekcja, dotycząca kontaktu jednego z rodziców z osobą zakażoną koronawirusem.

Do 10 września można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Kaliski teatr wznawia działalność pełną parą. Bogusławski zaprasza klasycznie na Dużą Scenę na "Szalone nożyczki" i "Godzinę spokoju" oraz na serię wydarzeń online: monodram oparty na prozie malarza Zdzisława Beksińskiego, melodramat "Całkiem fajnie", kryminalny serial "W sieci", a także szereg wydarzeń dla najmłodszych widzów.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?