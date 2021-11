Prasówka Kalisz 19.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Siatkarki Energa MKS Kalisz zmierzyły się w czwartek, 18 listopada z mistrzyniami Polski, Grupą Azoty Chemikiem Police. Kaliszanki po zaciętym spotkaniu uległy rywalkom 1:3. Kaliski zespół mógł liczyć na wsparcie swoich kibiców. Tak tym razem było na trybunach Areny Kalisz.

We wtorek 16 listopada, Nowymi Skalmierzycami wstrząsnęła tragedia. We wczesnych godzinach porannych, 57-letnia kobieta została zamordowana we własnym domu. Prokurator, przedstawił zarzut morderstwa 54-letniemu mężczyźnie .