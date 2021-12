Prasówka Kalisz 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w nocy w Świerczynie w gminie Brzeziny. Ciężarówka przewożąca kury wypadła z drogi i przewróciła się na bok.

Trzy nowoczesne karetki pogotowia ratunkowego zakupił kaliski szpital. Koszt jednej to ponad 600 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel przekazał urząd marszałkowski.

Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Polsce bardzo tradycyjnie. W wigilię na naszych stołach pojawia się zwyczajowo 12 potraw, m.in. pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z buraków, piernik, kompot z suszu czy kluski z makiem. Mamy dla Ciebie przepisy na 12 wigilijnych dań. Sprawdź, co powinno znaleźć się na świątecznym stole.

W środę, 22 grudnia 2021 roku, od godz. 16.00 do 20.00 w Świątecznym Zakątku na Złotym Rogu na dzieci czekać będzie Mikołaj i inne atrakcje.

W Starostwie Powiatowym w Kaliszu, podpisano umowy z wykonawcami 9 inwestycji dotyczących budowy przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie naszego powiatu. Łączna wartość wszystkich inwestycji mających poprawić bezpieczeństwo pieszych to prawie 1 370 000 złotych.

We wtorek 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 806 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki zakażenia są też Kaliszu i powiecie kaliski. Niestety są też przypadki śmiertelne.

W Szkole Podstawowej w Mycielinie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczyspolitej Polskiej w Kaliszu, w którym uczestniczyli delegaci z OSP działających na terenie powiatu kaliskiego. Uczestnicy udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także wybrali skład Zarządu na najbliższe pięć lat. Po raz kolejny prezesem został Krzysztof Nosal, na co dzień starosta powiatu kaliskiego.

Choinki, gwiazdki, sople. Kaliszanom nie brakuje weny, jeśli chodzi o przystrajanie swoich balkonów z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia. Zobacz naszą fotogalerię. A może zdjęcia będą dla Was inspiracją?

Wieczorem w niedzielę 19 grudnia w ostrowskim Oknie Życia pojawiło się dziecko. Siostry jak zawsze szybko zareagowały na charakterystyczny alarm. Noworodek płci męskiej został przekazany pod opiekę Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Był Mikołaj, prezenty, orkiestra dęta, animator, kabaret a nawet...policja. W niedzielne popołudnie w OSP Czartki odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe zorganizowane nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich mieszkańców. Wszystko po to, aby integrować i jednoczyć się nie tylko od święta.

Grupa kaliszan wyszła z inicjatywą złożenia wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Winią go za to, że 11 listopada w Kaliszu odbył się antysemicki marsz. Inicjatorzy szukają osób chętnych do pomocy przy organizacji referendum.