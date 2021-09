Prasówka Kalisz 28.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

To zapomniane miejsce, brudne i zniszczone. Mowa o odcinku nad Prosną łączącego Most Kamienny z ulicą Narutowicza, a następnie plantami miejskimi. Śródmiejska i planty przeszły rewitalizację. Czy również to miejsce w nieodległej przyszłości doczeka się tak koniecznej modernizacji, poczynając od chodnika?