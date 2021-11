Prasówka Kalisz 5.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Do zderzenia dwóch samochodów doszło w czwartek, 4 listopada po południu na skrzyżowaniu ulic Młynarskiej i Staszica w Kaliszu.

Okrywanie roślin na zimę pomaga im przetrwać tę mroźną porę roku. Warto jednak zabrać się do tego z głową, by osiągnąć zamierzony efekt i odpowiednio zabezpieczyć roślinę przed mrozem. Sprawdź, co robić, a czego nie robić, zanim weźmiesz się za okrywanie roślin na zimę w swoim ogrodzie.

Zbliża się 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości kaliszanie uczczą na Głównym Rynku. Sprawdźcie program uroczystości.