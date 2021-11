Prasówka Kalisz 8.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kaliszu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kalisz 8.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To niezwykła historia. Fundacja Ocalić od Zapomnienia podjęła się odnalezienia krewnych Jana Jarnuszkiewicza, kaliszanina, który zmarł w 1917 roku. Wszystko po to, aby oddać bliskim, należącą do niego obrączkę. Poszukiwania zakończyły się sukcesem.