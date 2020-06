Prawo wodne. Lewica chce walczyć z suszą i renaturyzować rzeki

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy nowelizującej prawo wodne. Nowelizacja powstała w konsultacji ze środowiskiem naukowym, ekologami i organizacjami pozarządowymi. Projekt zakłada ochronę przyrody i skuteczną walkę z suszą.

Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie retencji wody, m.in. przez renaturyzację rzek i innych wód powierzchniowych. Lewica uważa, że przyjęte rozwiązania pozwolą̨ lepiej przeciwdziałać́ skutkom suszy i powodzi, zapewnią też lepszą ochronę̨ dróg migracji ryb o znaczeniu gospodarczym.

- Chcemy postawić na meliorację i na retencję. Musimy zatrzymać jak najwięcej wody w krajobrazie, a nie betonowymi korytarzami odprowadzać ją do morza - mówią posłowie Lewicy.

Podkreślają też, że rząd ignoruje ekologów i naukowców, a obecne rozwiązania nie zwalczają problemu suszy, ale go pogłębiają. Wnioskodawcy projektu uważają, że budowa sztucznych tam i wybetonowanych zbiorników wodnych to przestarzałe metody sprzed 70 lat. Nie są one zgodne ani z nauką, ani ze strategią Unii Europejskiej, którą powinniśmy wdrażać. To przepis na katastrofę ekologiczną.