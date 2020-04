Premier zapowiada drugi etap odmrażania gospodarki. Kaliszanie wracają do galerii i do rekreacji!

W poniedziałek, 4 maja zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe. Celowo po majowym weekendzie, żeby nas nie kusiło. Jeżeli zdecydują się samorządy, to także instytucje kultury - muzea, biblioteki.

Tego samego dnia swoje podwoje otworzą znów przed klientami galerie handlowe, jednak w w ścisłym reżimie sanitarnym. Z kolei od środy, 6 maja nastąpi otwarcie żłobków i przedszkoli.

- Luzowanie społeczne obejmie ważną dziedzinę opieki zdrowotnej, jaką jest rehabilitacja – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od poniedziałku, 4 maja więcej wolności będą mieli sportowcy. Udostępnione zostaną obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym

Maksymalnie do 6 osób:

- Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),

- boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),

- infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,

- pola golfowe,

- stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.

Maksymalnie do 2 osób:

- Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

Maksymalnie 4 osoby na jeden kort:

- korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

Wszędzie tam mają nadal obowiązywać zasady:

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązek zasłaniania twarzy (przed dotarciem na obiekt),

- ograniczona liczba osób,

- weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Dopiero w trzecim etapie możliwa będzie organizacja na terenie otwartym imprez do 50 osób.