Premiera w kaliskim teatrze. Spektakl dla najmłodszych widzów "Bajka o szczęściu" na Scenie Kameralnej ZDJĘCIA

Gdzieś na skraju lasu, w uroczej chatce na uboczu, mieszka sobie Dziadek. Prowadzi skromne, ale szczęśliwe życie. Niewiele mu potrzeba, gdy spędza czas w towarzystwie przyjaciół: muzykalnej Świnki, roztańczonej Myszki i Kogucika, który nie tylko pieje, ale też śpiewa. Jednak pewnego dnia, gdy w okolicy pojawia się obwoźny handlarz, przyjaźń zwierzątek i staruszka wystawiona zostaje na ciężką próbę. Jak na prawdziwą bajkę przystało, wszystko dobrze się kończy, a Dziadek przekonuje się, że nie dobra materialne są najważniejsze, a prawdziwa przyjaźń.

„Bajka o szczęściu” to ciepłe i zabawne przedstawienie dla dzieci od 4–5 lat. Reżyserią spektaklu zajmuje się Katarzyna Hora, studentka piątego roku reżyserii teatru lalek we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. To jej spektakl dyplomowy oraz oficjalny debiut reżyserski.