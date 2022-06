Premierowy pokaz nowych modeli w salonie Forda Auto Grupy Lis w Opatówku ZDJĘCIA

Mach-E - nowa wariacja na temat amerykańskiej legendy

Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe przyznało Fordowi Mustangowi Mach-E tytuł najlepszego samochodu 2022 roku. To w pełni elektryczny SUV, inspirowany stylistyką Mustanga. To samochód elegancki, nowoczesny i pełen innowacyjnych technologii. Jego zasięg sięga aż do 610 km. Czas ładowania przy najmocniejszych ładowarkach to zaledwie 50 minut. Ford Mustang Mach-E imponuje również osiągami! Zaledwie 3,7 sekundy od 0 do 100 km/h w wersji GT.