Prezydent Kalisza spotkał się z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają w kaliskim DPS ZDJĘCIA

Zakres działania mundurowych na terenie DPS jest bardzo szeroki i obejmuje ewakuację, prace porządkowe i adaptacyjne. Żołnierze WOT przeprowadzili ewakuację zakażonych do karetek wojskowych. Każdorazowo, po dezynfekcji pomieszczeń przez batalion chemiczny, wykonywali prace porządkowe i przygotowywali pokoje do ponownego użytku. W zależności od potrzeb przenoszą pensjonariuszy oraz wyposażenie, wydzielają kolejne strefy na terenie DPS-u. Realizują wszelkie działania zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez personel placówki.

Oddział 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka jest zaangażowany w działania na terenie kaliskiej placówki od 17 kwietnia. Grupa składa się obecnie z 4 żołnierzy i 2 podchorążych. Żołnierze reprezentują 124. Batalion Lekkiej Piechoty w Śremie oraz 125. Batalion Lekkiej Piechoty w Lesznie. Podchorąży, którzy zgłosili chęć pomocy w DPS-ie, to studenci Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, realizujący praktyki w brygadzie.

Żołnierze zajmują się ponadto dezynfekcją osób wchodzących do DPS-u i wychodzących oraz zabezpieczeniem ich w odpowiednie środki ochrony osobistej.

- Wasza pomoc jest nieoceniona. Działania żołnierzy stanowią duże wsparcie dla personelu Domu Pomocy Społecznej. Bardzo dziękuję płk. Rafałowi Miernikowi, dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, za skierowanie grupy do Kalisza, a żołnierzom i podchorążym za to, że poświęcili swój czas, by służyć mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, osobom starszym, często schorowanym. To między innymi dzięki waszemu zaangażowaniu byliśmy w stanie opanować trudną sytuację w placówce. Z pewnością skorzystamy z Waszych doświadczeń na miejscu. Dziękuję za wasz trud i wzorową postawę - mówił prezydent Krystian Kinastowski podczas spotkania z mundurowymi.

Wojska Obrony Terytorialnej będą kontynuowały działania w DPS-ie do piątku.