Prezydent Kalisza z absolutorium. Ale nie zabrakło burzliwej dyskusji ZDJĘCIA

Krystian Kinastowski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 12 radnych zagłosowało za, a 10 wstrzymało się od głosu. Nie zabrakło też ostrej wymiany zdań z ratuszową opozycją.

Dyskusję rozpoczął już podczas głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta Dariusz Grodziński z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej - Obradujemy nad raportem o stanie miasta. Finansowym sprawozdaniem za ubiegły rok. Wreszcie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Kalisza - zaczął radny. - Spójrzmy teraz wszyscy przez okno jak wygląda plan ratuszowy. Przespacerujmy się najstarszym i jednym z największych parków miejskich w Polsce. Spójrzmy na zalegające na osiedlach śmieci. I posłuchajmy, co mają do powiedzenia mieszkańcy miasta. Lepszego raportu nie znajdziemy. Wiemy, a wynika to ze sprawozdania finansowego, że budżet jest poprawnie i legalnie zaksięgowany. To w 100 proc. zasługa służb finansowych, pod kierownictwem skarbnik. Tutaj należą się słowa uznania i podziękowania. Ale co z tych tabelek i opisów wynika? Że kompletnie nic się nie zmienia. Brak radykalnych zmian jakościowych - ocenił.

Dodał, że podrożały czynsze za mieszkania komunalne, lokale miejskie, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, podatek od nieruchomości, podatek rolny i odpady komunalne. - Martwić może wzrastająca liczba wydatków bieżących i malejąca na wydatki majątkowe - powiedziała Kamila Majewska z SLD, dodając jednak, że zachowana jest płynność realizacji wszystkich zadań. - Chcielibyśmy iść w czasie pandemii w stronę mniejszego zadłużania miasta. Wspomniała również o problemach związanych z gospodarką odpadami m.in. tym, że mieszkańcy sami muszą przewozić odpady wielkogabarytowe na PSZOK. Zdaniem klubu radnych SLD część inwestycji budzi wątpliwości m.in. Dom Sąsiedzki, który generuje duże koszty. Zdaniem Majewskiej i jej klubu brakuje także inwestycji związancyh z budownictwem mieszkaniowym. Elżbieta Dębska z klubu PiS podczas swojego wystąpienie odniosła się do słów Dariusza Grodzińskiego.

- Każda kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, a potem rządzenie swoimi. Nie jest to spójne. Proces zadłużania miasta to nie jest proces jednej kadencji. Nowych radnych nie jest tak wielu, byliście wcześniej radnymi, wiceprezydentami i uczestniczyliście w tym, co się działo - powiedziała radna PiS.

Zwróciła się również do prezydenta i wiceprezydentów: - Wierzę w tzw. zmianę pokoleniową, nie chcę się zawieść, a jeszcze bardziej nie chcę, aby to mieszkańcy Kalisza zawiedli się na waszych rządach - dodała na koniec. Ostatecznie klub radnych Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu i udzielił prezydentowi absolutorium. Głos zabrał również wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. - Przypomina mi się powiedzenie, że pokorne cielę dwie matki śsie. Przypomina mi się też "Moralność pani Dulskiej", słuchając pana radnego Dariusza Grodzińskiego - powiedział wiceprezydent Kalisza. Zaapelował o zaprzestanie używania języka, który jego zdaniem niejednokrotnie jest językiem nienawiści. - Słuchając pana radnego nasuwają mi się trzy słowa - poezja, proza, dramat. Życzę panu więcej czasu na pracę, mniej na facebooku - zwrócił się do radnego. - Nie zaklinajcie rzeczywistości, że się nic nie dzieje. Żyjemy w jednym mieście, Kaliszu, a nie na planecie Melmac, gdzie niebo jest zielone, a trawa niebieska. Nasz okręt już odpłynął, ale nie jest za późno, abyście na niego wsiedli - powiedział prezydent.

W rozmowie z dziennikarzami Krystian Kinastowski dodał, że budżet za 2019 rok otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza i Regionalnej Izby Obrachunkowej, zatem nie ma żadnych powodów, aby nie udzielić mu absolutorium. - Oczywiście każdy ma prawo ocenić czy te akcenty w budżecie były dobrze rozłożone. Ale jestem przekonany, że ci radny, którzy dziś kontestują ten budżet i jego wykonanie tworzyli go sami, nie różniłby się on od tego, który my zrobiliśmy. A śmiem twierdzić, że byłby to budżet gorszy. Ja tego budżetu będę bronił - podkreślił prezydent Kalisza. Pytany o słowa odnośnie zaproszenia na pokład opozycji, odparł. - Mam wrażenie, że opozycja została na brzegu. My tutaj ciężko pracujemy, aby coś w tym mieście zmienić. Być może przez ten rok mieszkańcy tego wszystkiego nie byli w stanie zobaczyć, natomiast już pojawiło się dużo inwestycji z Programu Dróg Osiedlowych. A lada dzień ruszają te naprawdę duże, które zmienią to miasto i nie będzie można zaklinać rzeczywistości, że się nic nie dzieje. Zastaliśmy puste szuflady w ratuszu, część projektów przejęliśmy, ale trzeba było je konsultować i poprawiać - dodał Krystian Kinastowski.

Zaznaczył, że władze Kalisza wsłuchują się w głos mieszkańców. A czasem mogą się zdarzyć decyzje niepopularne. Za udzieleniem prezydentowi absolutorium było 12 radnych (Bezen Tomasz, Chwiałkowski Grzegorz, Dębska Elżbieta, Durlej Marian, Gabrysiak Mirosław, Kijewski Artur, Konieczna Agnieszka, Lasiecki Sławomir, Piotrowski Roman, Sadowska Karolina, Skarżyński Tadeusz, Ziąbka Leszek), a 10 wstrzymało się się od głosu (Darwich Eskan, Grodziński Dariusz, Kołaciński Radosław, Majewska Kamila, Małecki Marcin, Mroziński Piotr, Oliwiecka Barbara, Walczak Magdalena, Włodarek Łukasz, Włodarek Zbigniew).

