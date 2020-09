Prof. Monika Kostrzewa z WP-A UAM w Kaliszu zaprezentuje swoją kolekcję ubrań we Lwowie ZDJĘCIA

Wystawa Moniki Izabeli Kostrzewy "Tkanina i ubiór 2020" w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie jest prezentacją kolekcji autorskich prac, które związane są z poszukiwaniem przez autorkę uniwersalnych prawd i tradycyjnych wartości w procesie definiowania roli tkaniny i ubioru we współczesnym wzornictwie i sztuce wizualnej. Główną inspiracją do tworzenia projektów tkanin były prowadzone badania nad tradycyjnymi technikami dotyczącymi ikatu i gobelinu. Badania prowadzone były we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Lwowie oraz autorskie prace plenerowe. Ostatnie wydarzenia na świecie oraz naukowe, artystyczne i projektowe doświadczenia profesor UAM Moniki Izabeli Kostrzewy zaowocowały serią prac, które przetransponowane na język form przemysłowych, dają możliwość zaistnienia w przestrzeni społecznej zwiększając nasze poczucie bezpieczeństwa i zdobiąc wnętrza współczesnych domów. Tkaniny prezentowane na wystawie znajdują się w kolekcji Prestige M.K. tworząc ofertę kaliskiej firmy HAFT S.A.