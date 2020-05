Program 300 PLUS. Sprawdź zasady przyznawania wyprawki szkolnej

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada. To ostateczny termin – później prawo do świadczenia wygasa. 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego będzie wypłacone do końca września, jeśli wniosek wpłynie w czasie wakacji.

Już można składać wnioski o 300 plus

Wniosek o świadczenie edukacyjne 300 plus – podobnie jak o 500 plus na każde dziecko – można składać:

- od 1 lipca poprzez stronę empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną,

- od 1 sierpnia w formie papierowej.

Gdzie złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o szkolne świadczenie można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).