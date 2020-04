Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zakażeń koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

W momencie zamknięcia w placówce znajdowało się 178 mieszkańców i 24 osoby z personelu. 10 kwietnia z kwarantanny domowej do personelu dołączyło 20 dodatkowych pracowników, w celu zapewnienia opieki tak dużej liczby podopiecznych DPS-u. Kilkunastu mieszkańców trafiło do szpitali z objawami choroby wywołanej koronawirusem. Sanepid zapewniał, że w placówce nie ma żadnego mieszkańca z zakażeniem.

- W oparciu o analizę doniesień medialnych, Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie ewentualnego sprowadzenia w okresie od 9 kwietnia do chwili obecniej niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia co najmniej 181 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia choroby zakaźnej w postaci wirusa SARS-CoV-2 w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zakażenia, w tym co do lokalizacji i izolacji personelu i pensjonariuszy mającymi na celu izolację 47 osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem i odseparowanie od osób z brakiem potwierdzenia zakażenia. Postępowanie toczy się w kierunku art. 165 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego. Jest prowadzone w sprawie i nikomu nie przedstawiono zarzutów – informuje prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.