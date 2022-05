Prosna Kalisz. Lewe karty i degradacja na 40-lecie

Prosna Kalisz. Fałszerstwa i degradacja na 40-lecie

Początek lat 60. XX wieku nie był najlepszy dla kaliskiej piłki. Jeszcze w 1961 roku na drugim szczeblu Kalisz reprezentowała Calisia, a na trzecim Prosna i Włókniarz. W powojennym futbolu taka sytuacja miała miejsce tylko raz i potem już nigdy się nie powtórzyła.

Niestety, w drugiej lidze Calisia zajęła dopiero 16 miejsce, co z tego, że lepsze niż zasłużona Polonia Warszawa, skoro oznaczało spadek do trzeciej ligi. Z kolei beniaminek trzeciego frontu Włókniarz, po roku gry na tym szczeblu, spadł do klasy A.

Rok 1962 miał być lepszy. Z drugoligowego składu Calisii zostali: Czesław Gabryel, Mirosław Bończak, Włodzimierz Kmiecik, Kazimierz Marciniak, Ryszard Matlak, Zygmunt Sobczak, Józef Świercz, Marian Żurkowski, a do drużyny dołączył reprezentant Polski juniorów Zbigniew Sadowski. Prosna była w czołówce trzeciej ligi, a Włókniarz liderował klasie A.