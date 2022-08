Przed nami 41. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" w Antoninie

- Coś, co było dużą przeszkodą w mrocznych czasach pandemicznych, jest największym atutem Festiwalu. Publiczność siedzi niemalże w bezpośrednim kontakcie z wielkimi artystami. Ta kameralność Festiwalu pozwala chłonąć go i doświadczać nie tylko uchem, ale wręcz całym ciałem. Każdy grymas, każde mrugnięcie ma ogromne znaczenie do przeżywania muzyki - mówi Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, organizatora "Chopin w barwach jesieni".