Przedłużenie Szlaku Bursztynowego w Kaliszu. Mieszkańcy chcą spotkania z prezydentem

- Na chwilę obecną inwestycja jest w fazie prac projektowych. Spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane po ukończeniu tego etapu przygotowania inwestycji, co pozwoli na rzeczowe przedstawienie przyjętych rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wątpliwości i uwag mieszkańców. Równocześnie informuję, że wszystkie zgłaszane uwagi, w tym przedstawione w niniejszej interpelacji, dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji są analizowane pod kątem zasadności, racjonalności i możliwości zastosowania, a także ograniczeń wnikających z przepisów techniczno - budowlanych - odpowiada prezydent Krystian Kinastowski.

Radny Dariusz Grodziński zwraca się z prośbą do prezydenta, w imieniu grupy 40 mieszkańców ulic Moniuszki i Zbożowej, o zorganizowania spotkania celem omówienia i ewentualnej modyfikacji rozwiązań projektowych, planowanych przy budowie kolejnego odcinka Szlaku Bursztynowego.

Szczegóły inwestycji

Nowy odcinek poprowadzi od ulicy Łódzkiej do Żwirki i Wigury. Powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będą chodniki, ścieżki rowerowa i oczywiście zieleń. To ważna inwestycja dla całej ramy komunikacyjnej miasta. Koszt to ponad 16 mln złotych.