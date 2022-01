Przegląd prasy 1.01.2022 Kalisz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.12, w Kaliszu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. ZDJĘCIA”?

Prasówka Kalisz 1.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. ZDJĘCIA W sylwestrowy wieczór miał miejsce tragiczny wypadek na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jedna osoba zginęła a dwie zostały ranne.

📢 Biegali po lesie na golasa, a potem weszli do zimnej wody. ZDJĘCIA W lesie w Gołuchowie, podobnie jak przed rokiem, odbył się Bieg "Sylwester na Golasa". Uczestnicy narzekali, że ciepło, że błoto, a żeby poczuć zimę, po biegu weszli do lodowatej wody. 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger. ZA DARMO! ŻYCZENIA NA SYLWESTRA I NOWY ROK. Już dziś przywitamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

Prasówka 1.01 Kalisz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kaliszu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Kaliszu i powiecie kaliskim Ministerstwo Zdrowia podało informacje, dotyczące nowych zakażeń covid-19. Niestety jest też wiele przypadków śmiertelnych. Nowe zakażenia mamy też w Kaliszu i powiecie kaliskim. Na szczęście w tych danych nie ma przypadków śmiertelnych.

📢 Dziś fajerwerki pójdą w ruch. Jak bezpiecznie z nich korzystać? Nowy rok wielu z nas powita wystrzałowo. W ruch pójdą fajerwerki. Niestety używanie środków pirotechnicznych bardzo często wiąże się z ogromną ilością poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości przykrych wydarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Policja przypomina, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zawsze zgodnie z instrukcją. Dlatego policjanci jak co roku sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich sprzedaży.

📢 Główny Rynek w Kaliszu. Miasto unieważniło przetarg na remont starówki Przebudowa Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej w Kaliszu jest jedną z najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Niestety, pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy musiał zostać unieważniony...

📢 Sylwester w Kaliszu. Tak witaliśmy 2020 rok na Głównym Rynku w Kaliszu. ZDJĘCIA W tym roku kolejny raz zabawy sylwestrowej i wspólnego powitania nowego roku na Głównym Rynku nie będzie. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Jedyne co pozostało to powspominać ostatnie takie wspólne imprezy w sercu miasta. Podczas Sylwestra 2019/2020 wielu kaliszan świętowało na Głównym Rynku. Pierwsze życzenia noworoczne złożył im prezydent Krystian Kinastowski. 📢 Właściciel oddał starego i schorowanego psa po 16 wspólnych latach do schroniska. Pilnie poszukiwany nowy dom! Przez 16 lat miał ciepły dom i właściciela. Niestety te piękne czasy dla starego i schorowanego Teodora skończyły się, kiedy on zaczął potrzebować więcej pomocy i ciepła. Jego właściciel oddał go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Pracownicy przytuliska i wolontariusze błagają o nowy dom dla psiaka. Wsparcie nowemu właścicielowi zadeklarował wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek.

📢 Dyżury aptek w Kaliszu w Sylwestra i w Nowy Rok Przed nami sylwester i Nowy Rok, a że wypadki chodzą po ludziach, sprawdziliśmy , w których aptekach w Kaliszu będą Państwo mogli zaopatrzyć się w leki. Poniżej przedstawiamy wykaz dyżurujących aptek. 📢 TOP artykułów w 2021 roku. Co czytaliście najchętniej? 2021 rok dobiega końca. To nasz kolejny wspólny rok razem. Przez te 365 dni codziennie przekazywaliśmy Wam ważne informacje na temat wydarzeń z Kalisza i powiatu kaliskiego. Wśród nich były te dotyczące samorządu, wypadków czy ważnych wydarzeń z życia mieszkańców miasta. Co czytaliście najchętniej? Okazuje się, że najbardziej lubicie czytać i oglądać to w czym sami uczestniczycie. Sprawdźcie w naszej galerii najczęściej odwiedzane przez Was artykuły.

📢 Nadano Medale „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Kogo wyróżniła Rada Powiatu Kaliskiego? Co roku Rada Powiatu Kaliskiego nadaje medale jako wyróżnienie honorowe osób i instytucji, w uznaniu szczególnych zasług dla Powiatu Kaliskiego. Od początku istnienia powiatu przyznane zostały 73. takie wyróżnienia. Na ostattniej, czwartkowej Sesji Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” przyznano kolejnym trzem osobom.

📢 Nowy cenny nabytek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu ZDJĘCIA Kolekcja starodruków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu powiększyła się o kolejne calisiana. Tym razem jest to "Prawdziwy stan duchowieństwa w Polszcze" wydany w naszym mieście w 1777 roku.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Sylwester Marzeń z Dwójką