Przegląd prasy 1.02.2022 Kalisz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Prasówka Kalisz 1.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Światełkiem do nieba i koncertem Subterfuge zakończył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaliszu. Kaliszanie przybyli do hali Arena nie tylko po to, aby się dobrze bawić, ale także licytować fanty, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenia wzroku u dzieci.