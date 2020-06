Przegląd prasy 18.06.2020 Kalisz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Kalisz to drugie pod względem wielkości miasto Wielkopolski, które leży w malowniczej dolinie rzeki Prosny. Miasto posiada wiele ciekawych zabytków, kilka muzeów i galerii, filharmonię oraz teatr. Jakie atrakcje znajdziemy w Kaliszu? Co warto zobaczyć? Pomagamy i doradzamy.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Na początku czerwca zakażony koronawirusem ksiądz uczestniczył we mszy świętej w Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Wikary oraz kościelny, którzy mieli z nim kontakt zostali poddani kwarantannie. Tymczasem w parafii trwają intensywne przygotowania do pierwszej komunii świętej.