Przegląd prasy 20.06.2020 Kalisz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

Prasówka Kalisz 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na torze Malta w Poznaniu odbyły się wyścigi pierwszego dnia I Pucharu Polski – Regat Kontrolnych w sprincie kajakowym. W zawodach z powodzeniem wzięła udział kaliszanka Marta Walczykiewicz.

Polskie Malediwy, Turkusowe Jezioro – to popularne nazwy zbiorników wodnych, do których zrzucane były popioły z elektrowni w Adamowie koło Turku oraz konińskich elektrowni. Jeden znajduje się we wsi Gajówka, drugi w granicach Konina. Dzięki walorom estetycznym stały się celem podróży turystów z całego kraju oraz ulubionym plenerem fotograficznym.