Przegląd prasy 21.09.2021 Kalisz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kalisza

We wtorek, 21 września, w Kaliszu odbyło się spotkanie sejmowej podkomisji do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Samorządowcy z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej omawiali swoje doświadczenia z dotychczasowego wydatkowania funduszy europejskich oraz oczekiwania wobec nowej umowy partnerstwa do 2027 roku.

Za nami 40. edycja Międzynarodowego Festiwalu "Chopin w barwach jesieni", w który jak zawsze zaprezentowali się znamienici pianiści. Przed nami jeszcze koncert-epilog, który odbędzie się 26 września. Recital wykona wówczas Jan Jakub Zieliński.